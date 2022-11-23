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لبنان

باسيل "يتودد" الى القوات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-11-2022 | 01:45
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يسعى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى مجاملة حزب القوات اللبنانية بشكل واضح من خلال قناة "او تي في" التي بثت تقريرا قبل ايام عن اهمية التلاقي بين الكتلتين الاكبر مسيحيا.

 

وتقول مصادر مطلعة ان باسيل يريد من خلال تقاربه مع رئيس حزب القوات اللبنانية، او اقله من خلال الايحاء بأن تقارباً ما يمكن ان يحصل معه، قطع الطريق على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي لن يكون لديه اي دعم مسيحي لترشيحه، بحسب اعتقاد باسيل.

 

وترى المصادر ان الإمكانية العملية للتقارب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" تبدو صعبة في ظل الخلافات الكبرى التي حكمت العلاقة بين الطرفين والتي لا يمكن طي صفحتها امام الجمهور بسهولة.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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