عن الرسوم والضرائب على السلع المستوردة... هذا موعد إعتماد دولار الـ15 ألف ليرة

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أعلن وزير المالية يوسف الخليل أنّه "أرسل كتاباً من وزارة المال الى مصرف لبنان ليتم اعتماد سعر صرف العملات الاجنية على أساس 15 ألف ليرة لبنانية للدولار الأميركي الواحد بالنسبة للرسوم والضرائب التي ستستوفيها إدارة الجمارك على السلع والبضائع المستوردة اعتباراً من 1-12-2022".وأشار الخليل في مؤتمر صحفي إلى أنّ "هذا القرار سيُساعد في الحدّ من فروقات الاسعار والخسائر التي تتكبدها الخزينة".