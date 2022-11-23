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لبنان

الدفاع المدني دعا المتطوعين المقبولين للاشتراك في مباراة التثبيت

Lebanon 24
23-11-2022 | 07:17
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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي: 

"تدعو المديرية العامة للدفاع المدني جميع المتطوعين المقبولين للاشتراك في مباراة التثبيت المقررة إعتباراً من تاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٢/١٢/٠٥ الإطلاع على التاريخ المحدّد لكل منهم لإجراء الاختبارين الصحي والرياضي على الرابط التالي:
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www.civildefense.gov.lb".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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