الدفاع المدني دعا المتطوعين المقبولين للاشتراك في مباراة التثبيت

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صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان التالي:"تدعو المديرية العامة للدفاع المدني جميع المتطوعين المقبولين للاشتراك في مباراة التثبيت المقررة إعتباراً من تاريخ يوم الاثنين الواقع في ٢٠٢٢/١٢/٠٥ الإطلاع على التاريخ المحدّد لكل منهم لإجراء الاختبارين الصحي والرياضي على الرابط التالي:www.civildefense.gov.lb".