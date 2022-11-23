السيدة مي ميقاتي زارت مركز ارز اهمج (صور)

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بمناسبة عيد الاستقلال وضمن حملة #ازرعهاماتقطعها التي اطلقتها وزارة البيئة وجمعية التحريج في لبنان، زارت السيدة مي ميقاتي ومعالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ومجموعة من المتطوعات والمتطوعين مركز ارز اهمج حيث التقوا مع اعضاء بلدية اهمج، وفريق عمل جمعية التحريج، والهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة وطلاب مدرسة القلبين الاقدسين-كفرحباب، وزرعوا سويا ٢٠٠ غرسة ارز وأشجار محلية المنشأ على الممر الحيوي في الغابة .بعد الزرع كان للوزير ياسين لقاء حواري مع شبيبة الهيئة YCC حيث اشار في فيها على اهمية حماية الاحراج والغابات كجزء اساسي من مكافحة التغير المناخي، وشارك الحضور نتائج سنة ٢٠٢٢ بحيث حقق لبنان تراجعا كبيرا بالمساحات المحترقة في ٢٠٢٢ مقارنة مع السنوات الفائتة وذلك بسبب المتابعة اليومية والتعاون الفعال بين الشركاء والمجتمع المحلي.