Advertisement

لبنان

السيدة مي ميقاتي زارت مركز ارز اهمج (صور)

Lebanon 24
23-11-2022 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1013540-638048227937554764.jpg
Doc-P-1013540-638048227937554764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمناسبة عيد الاستقلال وضمن حملة #ازرعهاماتقطعها التي اطلقتها وزارة البيئة وجمعية التحريج في لبنان، زارت السيدة مي ميقاتي ومعالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين ومجموعة من المتطوعات والمتطوعين مركز ارز اهمج حيث التقوا مع اعضاء بلدية اهمج، وفريق عمل جمعية التحريج، والهيئة الشبابية للحفاظ على البيئة وطلاب مدرسة القلبين الاقدسين-كفرحباب، وزرعوا سويا ٢٠٠ غرسة ارز وأشجار محلية المنشأ على الممر الحيوي في الغابة .  
Advertisement

بعد الزرع كان للوزير ياسين لقاء حواري مع شبيبة الهيئة YCC حيث اشار في فيها على اهمية حماية الاحراج والغابات كجزء اساسي من مكافحة التغير المناخي، وشارك الحضور نتائج سنة ٢٠٢٢ بحيث حقق لبنان تراجعا كبيرا بالمساحات المحترقة في ٢٠٢٢ مقارنة مع السنوات الفائتة وذلك بسبب المتابعة اليومية والتعاون الفعال بين الشركاء والمجتمع المحلي.
 

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2022-11-23
02:00 | 2022-11-23
06:00 | 2022-11-23
15:14 | 2022-11-23
14:35 | 2022-11-23
14:31 | 2022-11-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website