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لبنان

عثمان استقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

Lebanon 24
23-11-2022 | 12:11
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 استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان، ضمّ رئيس البعثة - رئيس هيئة الأركان العميد باتريك غوشا Patrick Gauchat على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة. 
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كما واستقبل عثمان، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في زيارةٍ جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد. 
المصدر: الوكالة الوطنية
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