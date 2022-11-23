عثمان استقبل وفداً من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة

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استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً من بعثة الأمم المتّحدة لمراقبة الهدنة في لبنان، ضمّ رئيس البعثة - رئيس هيئة الأركان العميد باتريك غوشا Patrick Gauchat على رأس وفد، في زيارة جرى في خلالها البحث في سبل تعزيز التنسيق القائم بين قوى الأمن الداخلي والبعثة.كما واستقبل عثمان، وزير الشباب والرياضة جورج كلاس، في زيارةٍ جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.