مواقف النواب على حالها... هل من جديد في الجلسة الانتخابية السابعة؟

للمرة السابعة على التوالي يلتأم مجلس النواب في ساحة النجمة بدعوة من رئيسه نبيه بري، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر اليوم الخميس، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

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ووفقا للمعطيات، لن تتمكن جلسة اليوم من انتاج اي خرق او تقدم على صعيد مجريات الانتخابات الرئاسية اللبنانية، اذ انه من المرجح ان تقفل بورصة تصويت النواب على التنافس ما بين رئيس حركة الاستقلال ميشال معوض والورقة البيضاء، كما انه من الممكن ان تحمل جلسة اليوم بعض المفاجآت من حيث ظهور بعض الاسماء او من حيث عدد الاصوات التي ستوزع بين معوض والورقة البيضاء.

وفي التالي، نستعرض أبرز ما قاله النواب حول الجلسة التي سيحضرونها اليوم:

سليم الصايغ:

قال نائب رئيس "حزب الكتائب اللبنانية"، النائب سليم الصايغ للـ"LBCI" ان "التعبير عن الرأي بالورقة البيضاء هو لضرب الدستور وهذا الامر مرفوض وهناك نواب ينتظرون إذا كان النصاب سيُؤّمن فيدخلون الجلسة".

وأضاف " نواب الفريق الآخر يعتبرون ان التوافق يكون حول الاسم الذي يريدونه والاجماع حول طرحهم وهذا المفهوم للديمقراطية ديكتاتوري واحادي الجانب فهم لم يفهموا ان في لبنان هناك توازن و ان وجهة لبنان وهويته معروفة اما بناء الوطن يكون بالديمقراطية الحقيقية".

نجاة صليبا

وأكدت عضو "كتلة النواب التغييريين" النائبة نجاة صليبا لـmtv انه "لم يعد وارداً أن نُقدّم أسماء لا حظّ لها في الوصول ويهمّنا مساعدة أيّ شخص يؤمن بالمبادئ التي ترشّحنا من أجلها لكي يصل إلى الرئاسة، والمبادئ التي خضنا على أساسها الإنتخابات هي نفسها ولن تتغيّر وما يهمّنا اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية للبدء بخطّة الإنقاذ".

هادي أبو الحسن

وقال عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي ابو الحسن: "اشعر باهانة حين اخوض هذا المسلسل الدستوري الممل ولكن ليس لدينا كنواب اية رغبة في التعطيل على الاطلاق من هنا نحن مضطرون الى النزول الى ساحة النجمة ولتكن هذه الجلسات مناسبة للتحاور مع سائر الكتل".

واعتبر ان "باسيل يدرك استحالته للوصول الى رئاسة الجمهورية لكنه يحاول الابتزاز والضغط حتى الحدود القصوى لتحسين شروطه".

ميشال موسى

بدوره أكد عضو "كتلة التنمية والتحرير"، النائب ميشال موسى للـ LBCI ان "الرئيس بري يقوم بواجباته بالدعوة للجلسات والمطلوب بلورة للاتفاق على اسماء".

سيزار ابي خليل

وقال عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل: "سنصوت اليوم بالورقة البيضاء كرسالة بأننا منفتحون على التفاهم مع باقي الافرقاء ونتمنى أن نتفق مع الجميع على برنامج ومرشح واحد وإنهاء حالة الفراغ".

جميل السيد

وأعلن النائب جميل السيّد "مقاطعته اليوم لما يُسمّى بجلسة إنتخاب رئيس الجمهورية لعدم الجدوى من حضورها بإنتظار توفُّر الظروف الجدّية لإنتخاب رئيس".

وليد البعريني

وأكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني"، النائب وليد البعريني للـLBCI ان "تكتل الاعتدال الوطني لن يسمّي أحدا لرئاسة الجمهورية إلا بعد التوافق والاجماع وسنجتمع لاعادة النظر بعدة امور".

وأضاف "على الكتل الوازنة في البلد الاتفاق على اسم للرئاسة وتكتل الاعتدال الوطني على تواصل مع غالبية الكتل النيابية باستثناء حزب الله".

نعمة افرام

أكد النائب نعمة افرام أنه "حتى اللحظة لا يمكن القول اننا اقتربنا الى رئيس توافقي خصوصا واننا لا نعلم توجه الورقة البيضاء".



وأضاف: "بإمكاني أن أكون الرئيس التوافقي الذي يحتاج إليه البلد كما يمكن أن يكون اي شخص آخر وسأقف إلى جانبه إذا وُجد".

سعيد الاسمر

واعتبر عضو "كتلة الجمهورية القوية"، النائب سعيد الاسمر في تصريح له عبر "LBCI" ان "الجمهورية القوية تحاول ايصال رئيس فعلي للبنان ويعيد السيادة للبلد وهذه المواصفات موجودة بمعوض والذي بإمكانه جمع المعارضة لكننا نصطدم ببعض الشعبوية واللامسؤولية".

غسان حاصباني

وقال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني للـmtv ان "لعبة الأرقام هي لصالح معوّض لأنّه الوحيد الذي يحصل على هذا الكمّ من الأصوات والإنقسامات في الفريق الآخر تختبئ وراء ورقة بيضاء".

غادة أيوب

قالت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة ايوب للـ LBCI: "مصرون على القيام بواجبنا الدستوري وعدم التعطيل بورقة بيذاء وانتخاب رئيس انقاذي".

ميشال ضاهر

وقال النائب ميشال ضاهر من امام مجلس النواب: "أتينا لممارسة واجباتنا الوطنية ومصرّون على انتخاب معوض".

سليم عون

واعلن عضو "تكتل لبنان القوي" النائب سليم عون لعبر "الجديد" ان "الخسارة الكبيرة هي الوقت خاصة في هذه الظروف والنائب ميشال معوض ينجز معركته وهو اصبح مرشحاً جدياً ولكن هل هذا الامر يوصله؟".

بلال عبد الله

وأشار عضو "كتلة نواب اللقاء الديمقراطس" النائب بلال عبد الله، الى ان "الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري ويجب استنباط الحلول والخروج من المأزق والحل هو بالتسوية وندعو الجميع لها والتسوية الداخلية الوطنية هي الاجدى".

أديب عبد المسيح

وقال عضو "كتلة تجدد"، النائب اديب عبد المسيح لـ"الجديد": "نحن ضد شطب اي وديعة في المصرف وضد التمييز بين الوديعة الكبيرة والصغيرة ونحن مع خطة شاملة وارجاع الحقوق كلها لاهلها".

قاسم هاشم

واعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "التوازنات في المجلس واضحة ونحتاج الى رئيس توافقي وهو الرئيس القوي".

جورج عقيص

واكد عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص لـ"الجديد" ان "مرشحنا هو النائب ميشال معوض ونرى فيه كل المواصفات المطلوبة لقيادة المرحلة المقبلة والآخرون ليس لديهم خيارا ونحن مع اي مساحات مشتركة مع الافرقاء اللبنانيين ولكن الحوار من اجل انتخاب رئيس هو غير مفهوم والمطلوب من النواب القيام بواجباتهم".