العبسي استقبل السفير الروسي وتلقى دعوة لزيارة موسكو

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، السفير الروسي الكسندر روداكوف يرافقه ممثل بطريركية موسكو وسائر الروسيا في لبنان وسوريا الارشمندريت فيليب فاسيلتييف.

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واستمع العبسي الى شرح مفصل من روداكوف عن الاوضاع في روسيا وعن الازمة مع اوكرانية ومسارات الحلول المطروحة. كما نقل دعوة رسمية وكنسية للبطريرك العبسي الى موسكو.

بدوره اكد العبسي تقديره للدعوة الكنسية والرسمية، ودعا الى "احلال السلام في العالم فالانسان موجود لخدمة الخير وليس لخدمة الحروب والتوترات" .