بعد إنتهاء جلسة الإنتخاب السابعة... ماذا قال ميشال معوّض؟

لفت رئيس "حركة الإستقلال" النائب ميشال معوّض، إلى أنّ "هناك تقدّماً بعدد الأصوات المؤيّدة لي"، وقال إنّه "يجب على المعارضة أن تبني جسوراً في ما بينها لأنّ الخلافات تؤدّي إلى التشتت".

وأكّد معوّض بعد إنتهاء جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريّة أنّه "يجب المخاطرة من أجل إنقاذ لبنان، وأُفضّل أن أخوض معركة صعبة على أن أكون شاهد زور على انهيار البلد".

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وأضاف: "ليكون الرئيس لجميع اللبنانيين عليه أولاً أن يكون للبلد، وسأمدّ يدي للجميع إنطلاقاً من السيادة واستعادة هيبة الدولة".

وتابع معوّض: "ليطرحوا علينا مرشّحاً إنقاذيًّا وسياديًّا وسأكون أوّل من يُؤيّده".