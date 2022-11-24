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لبنان

مخابرات الجيش توقف مطلوباً في منطقة التلّ

Lebanon 24
24-11-2022 | 05:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة التل، المدعو "ع.ع" لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرم إطلاق نار، وأحالته إلى التحقيق.

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