مخابرات الجيش توقف مطلوباً في منطقة التلّ

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت في منطقة التل، المدعو "ع.ع" لوجود عدة مذكرات توقيف بحقه بجرم إطلاق نار، وأحالته إلى التحقيق.





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