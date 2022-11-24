بعد إبطال نيابة فنج والسلوم... متى تصدر نتائج المتن وعكار؟

Advertisement

وأضاف مشلب لـ"الجديد": "عند اعادة الفرز تغيرت النتائج وصححناها وأعلنا ابطال نيابة رامي فنج عن المقعد السني وفراس السلوم عن المقعد العلوي وحلّ كرامي نائباً عن المقعد السني وحيدر ناصر عن المقعد العلوي".

وأعلن أنّ "نتائج المتن وعكار تحتاج الى بعض الوقت لتظهر، وربما بعد أسبوعين سيتم الاعلان عنها".

قال رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب "كان هناك طعن مقدم من فيصل كرامي وحيدر ناصر ضد نفس الاشخاص، وضمينا الطعنين، وأعدنا فرز تقريباً 50 قلما والفرق بين لائحة رامي فنج واللائحة الأخرى كان بسيطا".