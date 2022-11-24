لأكثر من ساعتين... زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:"بتاريخ 23 /11 /2022 الساعة 7.45 أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي على خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا ولمدة ساعتين و5 دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.