قائد الجيش افتتح مبنى المركز الطبي الجديد في اليرزة: نعمل جاهدين لتحسين التقديمات

افتتح قائد الجيش العماد جوزاف عون ظهر اليوم مبنى المركز الطبي الجديد في مقر عام الجيش اليرزة، وجال في أقسامه، في حضور عدد من الشخصيات والضباط.



وشدد العماد عون على أهمية الطبابة في المؤسسة العسكرية، مؤكدا "أن القيادة تعمل جاهدة على تحسين التقديمات الطبية لجميع المستفيدين وتسعى لتطويرها في مختلف المجالات.

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