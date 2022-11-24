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لبنان

التقدمي الاشتراكي يختتم التعازي بوفاة العميد حرب

Lebanon 24
24-11-2022 | 11:34
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اختتم الحزب التقدمي الاشتراكي وعائلة العميد رجا حرب التعازي بوفاته في دار الطائفة، بحضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، ومستشاره نجل الراحل حسام حرب وأفراد العائلة، والنواب مروان حمادة، أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، فيصل الصايغ، الوزير السابق غازي العريضي، النائب السابق علاء الدين ترو، وأمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر، ومفوض الإعلام صالح حديفه، ومفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار سابقا الدكتور وليد صافي، والقيادي ناصر زيدان، ووكيل داخلية الشوف في الحزب عمر غنام، وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم.
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