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لبنان

كلب يُهاجم أشخاصاً في عدشيت... وهذا عدد الجرحى!

Lebanon 24
24-11-2022 | 13:01
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أُصيب 5 أشخاص وهم والطفل ح. حايك (8 سنوات) ووالدته س.ش. حايك (35 عاما)، ول.حايك (80 عاماً) وح.ياسين (23 عاماً) وس. ياسين (38 عاماً) اثر تعرضهم لعضة كلب شارد هاجمهم مساء اليوم في بلدة عدشيت الجنوبية.
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وقد عملت فرق من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي من مركزي عدشيت والقصيبة على نقل الجرحى الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت، ومستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، حيث سيخضع جريحان لعملية جراحية جراء عضة الكلب.
وفرّ الكلب من دون أنّ يتمكّن الأهالي من النيل منه.
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