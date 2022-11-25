نائبة لا تدفع بدل إيجار السيارة وهذا ما حصل

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وجّهت إدارة طيران الشرق الأوسط تأنيباً وإنذاراً لإحدى الموظفات لديها بعدما إكتشفت الإدارة أنها تقوم بتسخير السيارات الخاصة بالشركة وبكبار الزوار من أجل إستخدامها من قِبَل إحدى النائبات من "مجموعة التغيير"من دون أي بدل ، وذلك من أجل "تبييض الوجه معها".وفي المعلومات أن التأنيب لم يأتِ على خلفية عدم الإستحصال على الأجر بل لأن تحريك السيارات الخاصة بالشركة يجب أن يكون بإذن من الإدارة وأن التساوي بين كافة المسافرين هو أولوية لدى الشركة "وما حدا احسن من حدا".