أمرٌ يعلنه وزير الصحة عن أدوية السرطان.. ما هو؟

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إفتتح وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض أعمال المؤتمر الأول للجمعية اللبنانية الألمانية للأعمال والذي انعقد تحت عنوان "الذكاء الإصطناعي والإبتكار في قطاع الصحة" في فندق "فينيسيا" في بيروت بحضور السفير الألماني أندرياس كندل ورئيس الجمعية اللبنانية الألمانية للأعمال الياس فيليب أسود وعدد من الإختصاصيين والمبادرين المشاركين في مباراة الشركات الناشئة الصحية التي نظمها المؤتمر.وألقى الأبيض كلمة شدد فيها على "أهمية التكنولوجيا الرقمية في مساعدة قطاع الصحة على تجميع أكبر قدر من الداتا"، لافتا في هذا المجال الى أن "اتخاذ القرارات الطبية والمتعلقة بالرعاية الصحية السليمة يحتاج في شكل أساسي إلى المعلومات الدقيقة، وكلما كانت المعلومات الدقيقة متوافرة بكثرة كلما كانت القرارات الطبية صحيحة".وأكد وزير الصحة أن "استخدام التكنولوجيا في وزارة الصحة أثبت فعاليته في محطتين بارزتين: الأولى في خلال مواجهة جائحة كورونا حيث أثبتت منصة Impact فعالية ونجاحا في الحملة الوطنية للقاح. أما المحطة الثانية في الوقت الراهن فترتبط بمسعى الوزارة إلى إرساء نظام ممكنن لتتبّع الدواء ومراقبة كيفية استهلاكه من خلال ثلاثة برامج أساسية هي Meditrack، أمان والرقم الصحي Unique ID".ولفت الأبيض إلى أن "المرحلة التجريبية التي شملت أربعة عشر من الأدوية السرطانة أظهرت زيادة لافتة في معدلات حصول المرضى على دوائهم"، معلناً أن "الوزارة ستعمل قريبًا على إطلاق هذا المسار الممكنن لأربعة عشر من الأدوية السرطانية التي تعطى في الصيدليات ما سيرفع بشكل كبير نسبة وصول الدواء إلى المريض الذي يحتاج إليه".واشار الى ان "ما تصبو إليه الوزارة كهدف استراتيجي هو التوصل إلى نظام صحي رقمي موحد يتيح للمريض، كما لمقدم الخدمات الصحية، الوصول إلى الملف الصحي للمريض بمراحله السابقة كافة مع ما يتضمنه من تفاصيل طبية وفحوصات".ولفت إلى أن "الأزمة التي يشهدها لبنان تفرض أكثر من أي وقت مضى الإعتماد على التحول الرقمي"، وقال: "إن لبنان بلد يعاني من الموارد المتضائلة، ولكنه ليس فقيرًا فهناك الكثير من سوء الإستخدام للموارد الموجودة، وفي حال تم ابتكار حلول تكنولوجية متقدمة تساعد على الإستخدام الجيد للموارد رغم ضآلتها، يستطيع لبنان النهوض بقدراته الذاتية ومن دون أي اعتماد على مساعدات خارجية لن تكون مستدامة مهما بلغ حجمها".