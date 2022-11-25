بيانٌ من وزارة الاتصالات لجميع المواطنين.. ماذا فيه؟

أصدر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بياناً، اليوم الجمعة، أعلم فيه المواطنين اللبنانيين عن استحداث صندوق للشكاوى في وزارة الاتصالات، داعياً اياهم الى عدم التواني عن تقديم الشكاوى المتعلقة بكافة القطاعات التي تديرها الوزارة (البريد، واوجيرو، والخلوي، والانترنت)، على ان يقوم طاقم متخصص بمتابعتها مع الجهات المعنية وحلها بأسرع وقت بما يخدم المواطن.

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وبحسب البيان، فقد أكّد المكتب أنّ "وزارة الاتصالات ستواصل دعمها لكافة المطالب التي تتلقاها والتي تهدف تحسين خدمات قطاع الاتصالات والبريد، بما يحقق مصلحة المواطن".



وشدّد البيان على أنّ "أبواب الوزارة مفتوحة للجميع"، مشيراً إلى أنها "تستقبل شكاوى المواطنين عبر طرق مختلفة منها الخط الساخن 1775 الذي تم تخصيصه لتلقي الشكاوى وهي دائماً حاضرة لأي استفسار او استيضاح او شكوى".