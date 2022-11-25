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لبنان

7 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 12:12
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اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء اليوم عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل"7 إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي إلى595، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 20".
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كوليرا

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