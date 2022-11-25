هذا جديد عدّاد "كورونا" في لبنان

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أعلنت وزارة الصحة العامّة، اليوم الجمعة، أنه تمّ تسجيل 48 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للحالات المُثبتة ارتفعَ إلى 1220329، كما تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة.