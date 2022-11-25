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لبنان

حركة الطائرات في مطار بيروت تتوقّف.. ما القصّة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-11-2022 | 12:44
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يشهد مطار رفيق الحريري الدّولي في بيروت توقفاً لحركة الملاحة الجويّة نتيجة العواصف التي تضرب لبنان.
وبحسب المعلومات، فإنه من المتوقع أن يتم استئناف الرحلات المُغادرة للمطار فور استقرار الأحوال الجويّة.
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وفي الإطار ذاته، فقد عُلم أنّ الرّحلات الوافدة إلى بيروت ستبدأ بالهبوط تدريجياً في المطار.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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