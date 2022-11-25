هل سيُشارك باسيل في "المونديال"؟ خبرٌ يكشف

أفادت المعلومات، اليوم الجمعة، بأن "رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، توجّه إلى الدوحة في زيارة تأتي استتباعاً لزيارته السابقة".

وبحسب المعلومات، فإن نجل باسيل سيرافقه في زيارته، ومن الممكن أن يشاهد أحد مباريات كأس العالم بدعوة قطرية.