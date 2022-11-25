تحرّك احتجاجيّ في سجن روميه.. هذا ما يجري هناك

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أفادت معلوماتبأن النزلاء في سجن روميه - المبنى (ب)، ينفذون تحركاً احتجاجياً داخل السجن على خلفية على عدم نقل سجين مريض إلى المستشفى نظراً لتدهور حالته الصحية منذ 10 أيام تقريباً.وطالب السجناء المعنيين لمعالجة الأمر بأسرع وقت، مؤكدين أن الإهمال بحقهم لم يعد مقبولاً.