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لبنان

تحرّك احتجاجيّ في سجن روميه.. هذا ما يجري هناك

Lebanon 24
25-11-2022 | 14:31
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أفادت معلومات "لبنان24" بأن النزلاء في سجن روميه - المبنى (ب)، ينفذون تحركاً احتجاجياً داخل السجن على خلفية على عدم نقل سجين مريض إلى المستشفى نظراً لتدهور حالته الصحية منذ 10 أيام تقريباً.
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وطالب السجناء المعنيين لمعالجة الأمر بأسرع وقت، مؤكدين أن الإهمال بحقهم لم يعد مقبولاً.
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