حادثٌ مفاجئ داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل

كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر "تويتر": سرعة الاستجابة التي نفذها فريق الإنقاذ والإطفاء في المطار هذه الليلة بالسيطرة سريعاً على الحادث العرضي الذي نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية ايطالية أثناء تدرجها على الممر المؤدي الى ساحة الطائرات، يدلل على مدى الجهوزية للتعامل مع هكذا حوادث برغم كل الظروف التي نمر بها".

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