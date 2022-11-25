حادثٌ مفاجئ داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل

سرعة الاستجابة التي نفذها #فريق_الإنقاذ_والإطفاء_في_المطار هذه الليلة بالسيطرة سريعا على الحادث العرضي الذي نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية ايطالية أثناء تدرجها على الممر المؤدي الى ساحة الطائرات، يدلل على مدى الجهوزية للتعامل مع هكذا حوادث برغم كل الظروف التي نمر بها pic.twitter.com/LKitqqyxNt
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 25, 2022
سرعة الاستجابة التي نفذها #فريق_الإنقاذ_والإطفاء_في_المطار هذه الليلة بالسيطرة سريعا على الحادث العرضي الذي نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية ايطالية أثناء تدرجها على الممر المؤدي الى ساحة الطائرات، يدلل على مدى الجهوزية للتعامل مع هكذا حوادث برغم كل الظروف التي نمر بها pic.twitter.com/LKitqqyxNt