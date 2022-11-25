Advertisement

لبنان

حادثٌ مفاجئ داخل مطار بيروت.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
25-11-2022 | 14:36
A-
A+
Doc-P-1014305-638050090787491383.jpg
Doc-P-1014305-638050090787491383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر "تويتر": سرعة الاستجابة التي نفذها فريق الإنقاذ والإطفاء في المطار هذه الليلة بالسيطرة سريعاً على الحادث العرضي الذي نتج عن اشتعال إحدى عجلات طائرة شحن عسكرية ايطالية أثناء تدرجها على الممر المؤدي الى ساحة الطائرات، يدلل على مدى الجهوزية للتعامل مع هكذا حوادث برغم كل الظروف التي نمر بها".
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:08 | 2022-11-25
16:55 | 2022-11-25
16:53 | 2022-11-25
16:48 | 2022-11-25
16:00 | 2022-11-25
15:43 | 2022-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website