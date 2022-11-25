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لبنان

طلاب "القوات": الحزب أحرز فوزاً كاسحاً في الإنتخابات الطالبية بجامعة الحكمة

Lebanon 24
25-11-2022 | 13:03
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أعلنت مصلحة الطلاب في "القوات اللبنانية" في بيان، أنّ "الحزب أحرز منفرداً فوزاً كاسحاً في الإنتخابات الطالبية في جامعة الحكمة وفقا للقانون الإنتخابي المعتمد في الكليات جميعها وهو قانون  الـOne Person One Vote".
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وبحسب بيان مصلحة الطلاب، فقد فاز حزب "القوات" حاصداً أغلبية المقاعد في جامعة الحكمة في وجه "التيار الوطني الحر" مدعوماً من "حزب الله"، النادي العلماني، الكتائب ومجموعات مستقلة.
 
وجاءت النتائج على الشكل التالي: "القوات" 19 مقعداً مقابل 2 للكتائب، 2 للتيار الوطني الحر فضلاً عن مقعد للمجموعات المستقلة.
 
أما بالنسبة إلى الأصوات فنالت القوات الرقم الأكبر حيث نالت 758 صوتا مقابل 196 للتيار، 177 للكتائب، 74 للمجموعات المستقلة و51 للنادي العلماني.
 
 
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