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لبنان

بعد توقف قسري لـ3 سنوات.. جامعة الحكمة انتخبت هيئتها الطالبية

Lebanon 24
25-11-2022 | 14:54
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أعلنت جامعة الحكمة في بيان أنها نظمت اليوم إنتخابات هيئتها الطلابية المكونة من 24 طالباً، بعد توقف قسري دام 3 سنوات بسبب وباء كورونا.
 
ولفتت الجامعة إلى أن "49 مرشحاً من الطلاب تنافسوا على المقاعد"، موضحة أنّ عملية الاقتراع حصلت وفق النظام الإنتخابي "One person One vote". 
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وأعلنت رئيسة الجامعة البروفسور لارا كرم البستاني النتائج بعد فرز الصناديق في حضور عميد شؤون الطلاب الخوري الدكتور ميلاد عبود وعدد من المرشحين والمندوبين والمراقبين.  

واكدت البروفسور البستاني أن "جامعة الحكمة هي الفائز الأول والأخير في هذه الإنتخابات"، مذكرة بأن "القانون يسمح بالطعن في النتائج إذا كان هناك اعتراض".

وإذ نوهت بأهمية العملية الانتخابية لتعزيز القيم الديمقراطية واعلاء الأهمية للعمل الاجتماعي المشترك، أكدت البستاني للطلاب أن "الإدارة ستكون كما كانت دائما منفتحة على التعاون مع الهيئة الطالبية التي تتمحور مهمتها على نقل هموم الطلاب وشجونهم".

وشدد الاب عبود بدوره على ضرورة قيام الهيئة المنتخبة بمسؤولياتها تجاه الجامعة والطلاب داعياً الأعضاء المنتخبين إلى "اجتماعات دورية للاتفاق على برنامح أنشطة وفعاليات تعكس انخراط الطلاب في العمل الإجتماعي سواء داخل الجامعة أم المجتمع المحيط".  
 
 
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