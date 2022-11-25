بشأن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان قريباً؟

أكّدت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24"، اليوم الجُمعة، إنّ هناك توجهاً لدى مصرف لبنان بإصدار تعاميم جديدة قريباً تُفصّل كل الخطوات التي ستؤدّي إلى رفع سعر الدولار المصرفي إلى الـ15 ألف ليرة لبنانية.

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ولفتت المصادر إلى أنّ المُعطيات المتوافرة حالياً تشيرُ إلى أن البنك المركزي سيُحدّد في تعاميمه حجم السحوبات بالدولار للأفراد والشركات شهرياً، كما سيُحدّد أيضاً ما إذا كانت "كوتا الدولار" ستزداد أم ستتناقص بعد زيادة قيمة الدولار بالليرة.

وأوضحت المصادر أنّ التعاميم التي سيُصدرها مصرف لبنان لن تكون مرتبطة بالتعميم 161 الخاص بالرّواتب، بل ستطالُ حصراً التعميمين 151 و 158.