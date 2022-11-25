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لبنان

سرقة ضخمة تطالُ منطقة لبنانيّة.. أين سكانها؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 15:39
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ منطقة نبع الجديد في حاريصا في أعالي تنورين تعرضت لعملية سرقة واسعة طاولت عدداً من المنازل بما تحتويه من أثاث وأدوات ومضخات مياه، إضافة الى كابلات شبكة كهرباء لبنان.
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وحضرت القوى الامنية والمباحث الجنائية والأجهزة المختصة لأخذ البصمات للكشف عن هوية الفاعلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة التي تعرضت للسرقة تكون غير مأهولة في فصل الشتاء ويغادرها الأهالي بسبب تراكم الثلوج والصقيع، وهذه السرقة ليست الأولى والوحيدة في المنطقة الجردية.

وناشد الاهالي بلدية تنورين والأجهزة الأمنية التدخل فوراً لحماية المنازل وممتلكات الأهالي الذي طالبوا منذ أكثر من 10 أيام بإقفال الطريق المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية لوضع حد لمسلسل السرقات. 
 
 
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