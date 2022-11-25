سرقة ضخمة تطالُ منطقة لبنانيّة.. أين سكانها؟

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وحضرت القوى الامنية والمباحث الجنائية والأجهزة المختصة لأخذ البصمات للكشف عن هوية الفاعلين.تجدر الإشارة إلى أنّ المنطقة التي تعرضت للسرقة تكون غير مأهولة في فصل الشتاء ويغادرها الأهالي بسبب تراكم الثلوج والصقيع، وهذه السرقة ليست الأولى والوحيدة في المنطقة الجردية.وناشد الاهالي بلدية تنورين والأجهزة الأمنية التدخل فوراً لحماية المنازل وممتلكات الأهالي الذي طالبوا منذ أكثر من 10 أيام بإقفال الطريق المؤدية إلى المنطقة بالسواتر الترابية لوضع حد لمسلسل السرقات.