الموت سلبه حياته.. نائبٌ لبناني يخسر شقيقه (صورة)

توفي غسان فؤاد الخوري شقيق نائب طرابلس عن المقعد الماروني إيلي الخوري.

وبحتفل بالصلاة لراحة نفس الخوري عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاحد في كنيسة مار مارون في طرابلس.

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"لبنان24" يتقدّم من الخوري وعائلته بأحرّ التعازي ويسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.