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لبنان

عملية أمنيّة لـ"مخابرات الجيش" في طرابلس.. من وقع بقبضتها؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 16:48
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 25 /11 /2022 وبعد رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة ‏طرابلس السوريين (ع.ح.) و(ك.ش.)، لمشاركتهما في عملية السطو المسلح على محل ‏مجوهرات في ضهر العين – الكورة بتاريخ 18/11/2022، وتجري المتابعة ‏لتوقيف باقي المتورطين.  ‏
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‏ ‏بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏
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