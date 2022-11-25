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بتاريخ 25 /11 /2022 وبعد رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة ‏طرابلس السوريين (ع.ح.) و(ك.ش.)، لمشاركتهما في عملية السطو المسلح على محل ‏مجوهرات في ضهر العين – الكورة بتاريخ 18/11/2022، وتجري المتابعة ‏لتوقيف باقي المتورطين. ‏‏ ‏بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏