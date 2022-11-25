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لبنان

صوت انفجارها هزّ المنطقة.. مجهولٌ يلقي قنبلة عند مدخل مسجد في طرابلس!

Lebanon 24
25-11-2022 | 13:28
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أقدمَ مجهولٌ، مساء اليوم الجمعة، على إلقاء قنبلة عند مدخل مسجد قبة النصر في منطقة القبة - طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 وسُمِع دوي انفجار القنبلة في ارجاء والمنطقة والجوار من دون تسجيل إصابات في الأرواح.
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