النقص في اعتمادات الرواتب وراء تقديم موعد العمل بالدولار الجمركي

تبيَّن ان السبب الفعلي وراء تقديم موعد العمل بالدولار الجمركي على سعر 15 الف ليرة لبنانية، هو نقص في اعتمادات الرواتب والخوف من ازمة معاشات بدءًا من آذار المقبل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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