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لبنان
باسيل يُشاهد مباراة أميركا - إنكلترا في مونديال قطر برفقة نجله (صورة)
Lebanon 24
25-11-2022
|
17:45
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حصل "لبنان 24" على صورة لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أثناء مشاهدته مباراة أميركا - إنكلترا، أمس الجمعة، ضمن بطولة كأس العالم المقامة في قطر للعام 2022.
وبحسب المعلومات، فإن باسيل حضر اللقاء برفقة نجله وذلك بعدما توجها إلى قطر مؤخراً، علماً أنه تلقى دعوة رسمية قطرية لمشاهدة المباراة.
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