Advertisement

لبنان

لإلزامية الحضور في هذه الحال

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-11-2022 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1014391-638050473318063678.jpg
Doc-P-1014391-638050473318063678.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعكف عدد من النواب على إعداد دراسة قانونية حول إلزامية النواب حضور الجلسات التي يُدعون إليها لإنتخاب رئيس للجمهورية

وتعتمد الدراسة القانونية على المواد 44 و61 و62 من النظام الداخلي لمجلس النواب

فالمادة 44 تنص على التالي: "ان حضور جلسات اللجان إلزامي

يعتبر مستقيلاً حكماً عضو اللجنة الذي يتغيب عن حضور ثلاث جلسات متوالية بدون عذر مشروع مقدم وفقاً للمادة 61 من هذا النظام وعلى رئيس اللجنة أن يبلغ رئيس المجلس الأمر لانتخاب خلف له". 

أمّا المادة 61 فتقول إنه "لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في أية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية إلا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس". 

وتنص المادة  62على الآتي: "في حال اضطرار النائب للتغيب بغير مهمة رسمية وبصورة مستمرة عن اكثر من جلسة واحدة عليه أن يقدم طلباً إلى قلم المجلس يبين فيه أسباب التغيب ويعرض هذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة يعقدها

 وتقول الدراسة، وفق مصادر نيابية، إنه إذا كان حضور النواب إجتماعات اللجان أو جلسات الهيئة العامة بدورتيها العادية والإستثنائية إلزاميًا فكم بالحري بالنسبة إلى إلزامية حضور جلسات إنتخاب رئيس الجمهورية، وهي تفوق بأهميتها الحضور العادي لإجتماعات اللجان أو جلسات الهيئة العامة

 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-26
07:04 | 2022-11-26
08:04 | 2022-11-26
08:00 | 2022-11-26
07:49 | 2022-11-26
07:19 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website