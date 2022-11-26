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لبنان

ماذا ينتظر "حزب الله" لإعلان ترشّيح فرنجيّة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2022 | 01:30
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أكّدت أوساط سياسيّة أنّ فريق الثامن من آذار سيستمرّ بالتصويت بالورقة البيضاء لأنّها بمثابة دعوة لمن يقترعون لرئيس "حركة الإستقلال" ميشال معوّض للحوار.

 

وأشارت الأوساط إلى أنّ غلبة الورقة البيضاء ومن ثمّ الإنسحاب الهادىء لبعض النواب بعد الإدلاء بصوتهم في الدورة الأولى، يُؤكّد أنّ "الثنائيّ الشيعيّ" يبتعد عن الدخول في مناكفات سياسيّة، ويُعبّر بشكل دستوريّ عن رغبته بالتوافق، مع التشديد على أنّه لا حلّ ولا انتخاب لرئيس الجمهوريّة من دون النقاش بين كافة الكتل النيابيّة.

 

وتُضيف أنّه لا يُمكن أنّ يقوم أيّ فريقٍ بفرض مرشّحه على الآخر، من هذا المنطلق، لم يعمد "حزب الله" و"حركة أمل" إلى إعلان ترشّيح رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، لأنّه من دون التوافق عليه عبر الحوار، فإنّه لن يكون رئيساً جامعاً.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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