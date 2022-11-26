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لبنان

البلديات تستبدل زينة الاعياد بمبادرة لافتة

Lebanon 24
26-11-2022 | 02:15
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مع إقتراب الدخول في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، تسعى البلديات الكبرى وحتى الصغيرة منها ، وخاصةً في جبل لبنان ، الى إستبدال الزينة في الشوارع والأحياء بمساعداتٍ عينية ومالية للعائلات الأكثر فقراً وحتى المتوسطة حيث أن إحدى بلديات ساحل المتن قامت بحسبة صغيرة وهي على الشكل الاتي:   - ٣٠ ألف دولار فريش تكلفة زينة شوارعها من خلال العروض المقدمة لها .                                                                                              - ٣٠ ألف دولار تساوي مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية ، وبهذا المبلغ تستطيع البلدية أن تساعد ٣٠٠ عائلة بمبلغ ٤ ملايين ليرة لبنانية في شهر الأعياد .

وهكذا كان قرار المجلس البلدي بعدم التزيين.

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لبنان

خاص

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