البلديات تستبدل زينة الاعياد بمبادرة لافتة

مع إقتراب الدخول في فترة عيدي الميلاد ورأس السنة، تسعى البلديات الكبرى وحتى الصغيرة منها ، وخاصةً في جبل لبنان ، الى إستبدال الزينة في الشوارع والأحياء بمساعداتٍ عينية ومالية للعائلات الأكثر فقراً وحتى المتوسطة حيث أن إحدى بلديات ساحل المتن قامت بحسبة صغيرة وهي على الشكل الاتي: - ٣٠ ألف دولار فريش تكلفة زينة شوارعها من خلال العروض المقدمة لها . - ٣٠ ألف دولار تساوي مليار ومئتي مليون ليرة لبنانية ، وبهذا المبلغ تستطيع البلدية أن تساعد ٣٠٠ عائلة بمبلغ ٤ ملايين ليرة لبنانية في شهر الأعياد .

وهكذا كان قرار المجلس البلدي بعدم التزيين.