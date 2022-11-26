وسط العاصفة.. ماذا جرى في مطار بيروت صباح اليوم؟

كشفت مصادر في مطار بيروت الدولي لـ"لبنان24" أن "حركة الملاحة استؤنفت بشكلٍ تدريجي صباح اليوم السبت وذلك بعد توقفها مساء أمس الجمعة بسبب تردّي الأحوال الجويّة".

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