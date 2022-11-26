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لبنان
وسط العاصفة.. ماذا جرى في مطار بيروت صباح اليوم؟
Lebanon 24
26-11-2022
|
03:15
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كشفت مصادر في مطار بيروت الدولي لـ
"لبنان24"
أن "حركة الملاحة استؤنفت بشكلٍ تدريجي صباح اليوم السبت وذلك بعد توقفها مساء أمس الجمعة بسبب تردّي الأحوال الجويّة".
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وأشارت المصادر إلى أنّ الطائرات الوافدة إلى المطار تهبطُ بشكلٍ طبيعي وأغلبها قادمٌ من دول عربية"، وأضافت: "أما في ما خصّ الرحلات المغادرة، فهي أيضاً تنتظمُ تدريجياً وأغلبها متوجهٌ أيضاً باتجاه الدول العربيّة".
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