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لبنان

في لبنان.. إقبالٌ على شراء هذه "المادّة"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-11-2022 | 03:45
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كشفت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "هناك إقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء مادة المازوت في ظلّ العاصفة القائمة"، مشيرة إلى أنّ "الأسواق تُلبي طلب المواطنين إلا أن هناك خشية من حصول أزمة عرضٍ في أيّ وقت".
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وأشارت المصادر إلى أنّ "بعض المحطات حالياً لا يبيعُ المازوت بسبب عدم القدرة على شرائه نظراً لسعره المرتفع"، لافتة في الوقت نفسه إلى أنّ "الشركات المستوردة للنفط تستقدم المادة وتوزعها على المحطات الكبيرة التي تشتريها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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