في لبنان.. إقبالٌ على شراء هذه "المادّة"

كشفت مصادر ناشطة في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" إنّ "هناك إقبالاً متزايداً من المواطنين لشراء مادة المازوت في ظلّ العاصفة القائمة"، مشيرة إلى أنّ "الأسواق تُلبي طلب المواطنين إلا أن هناك خشية من حصول أزمة عرضٍ في أيّ وقت".

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