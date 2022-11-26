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لبنان

بوشكيان بحث مع وفد فرنسي تشجيع الاستثمارات الطاقوية المتبادلة

Lebanon 24
26-11-2022 | 03:35
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اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان في مكتبه في الوزارة، مع رئيس مجموعة " Nexans France " الشركة الأم لشركة ليبان كابل Jean Moutoun ونائب الرئيس التنفيذي Vijay Mahadevan والمدير العام لكابلات لبنان نبيل خلاط.
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ورحب بوشكيان بالوفد الفرنسي، مشدداً على "التمسك بالروابط التاريخية والحالية مع فرنسا التي تدعم لبنان سياسيا واقتصاديا".
 
وتطرق الحديث إلى "التعاون في مجال الأعمال وموضوع الاستثمارات الفرنسية في لبنان،، لا سيما تشجيع الاستثمار المشترك".
 
وبحث المجتمعون في مشاريع إعادة تأهيل النحاس وتدويره وتصنيعه وتصديره. وتم عرض الافادة من خبرات الشركة الفرنسية والافادة من تصنيعها للكابلات المستخدمة في تجهيزات الطاقة الشمسية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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