Advertisement

لبنان

إطلاق نار على الجيش أثناء عملية دهم في البقاع.. اليكم ما حصل!

Lebanon 24
26-11-2022 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1014420-638050575775243810.jpg
Doc-P-1014420-638050575775243810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" ان "قوة من مديرية المخابرات تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع وتوقف مطلوبَين. وقد تعرضت عناصرها لإطلاق نار، فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميّل: الاغتيال كان رسالة واضحة وهي أن انسحاب الجيش السوري من لبنان لا يعني الانسحاب السياسي من لبنان
lebanon 24
26/11/2022 15:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوة مؤللة من الجيش تُداهم حيّ الشعب في بلدة بريتال بحثا عن مطلوبين
lebanon 24
26/11/2022 15:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الأحزاب الأرمنية: نستنكر إحياء ذكرى شهداء الجيش الاذري واقامة نصب تذكاري لهم في لبنان
lebanon 24
26/11/2022 15:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار لغم واصابة أحد عناصر الجيش السوري... اليكم ما حصل على الحدود اللبنانية-السورية
lebanon 24
26/11/2022 15:29:09 Lebanon 24 Lebanon 24

الجيش

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2022-11-26
07:04 | 2022-11-26
08:04 | 2022-11-26
08:00 | 2022-11-26
07:49 | 2022-11-26
07:19 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website