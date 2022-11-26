إطلاق نار على الجيش أثناء عملية دهم في البقاع.. اليكم ما حصل!

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على" تويتر" ان "قوة من مديرية المخابرات تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع وتوقف مطلوبَين. وقد تعرضت عناصرها لإطلاق نار، فردّت على مصادر النيران من دون وقوع إصابات".

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