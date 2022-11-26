تغريدة لافتة من جميل السيّد عن "الذهب" الخاص بلبنان.. ماذا فيها؟

غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصرف لبنان: "قمنا بجردة على الذهب بإشراف شركة عالمية ووجدناه مطابقاً للسجلات"!

طلبت من رئيس لجنة المال عقد إجتماع لسؤال مصرف لبنان:

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1- من هي الشركة العالمية؟!وكم تقاضَت؟

2- ما هي كمية الذهب بعد الجردة؟