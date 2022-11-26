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لبنان

تغريدة لافتة من جميل السيّد عن "الذهب" الخاص بلبنان.. ماذا فيها؟

Lebanon 24
26-11-2022 | 04:16
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غرّد النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مصرف لبنان: "قمنا بجردة على الذهب بإشراف شركة عالمية ووجدناه مطابقاً للسجلات"!
طلبت من رئيس لجنة المال عقد إجتماع لسؤال مصرف لبنان:
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1- من هي الشركة العالمية؟!وكم تقاضَت؟
2- ما هي كمية الذهب بعد الجردة؟
3- كم كانت الكمية سنة 1992 وكيف تطوّرت نزولاً وصعوداً؟ وإلّا، العوض بسلامتكم".
 
 
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