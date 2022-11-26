بعد انحسار المنخفض.. طقس متقلّب وماطر في الأيام المقبلة

ينحسر تدريجيا المنخفض الجوّي الشديد الفعالية عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم السبت، ويستقر الطقس تدريجيًا حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يعود متقلبا وممطرا أحيانا.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية في الصباح الباكر مع رياح قوية يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار خاصة في المناطق الشمالية نحذر من تشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيا وتنحسر اعتباراً من بعد الظهر.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الشمالية.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، يتقلب الطقس بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً اعتباراً من المساء.