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لبنان

بعد انحسار المنخفض.. طقس متقلّب وماطر في الأيام المقبلة

Lebanon 24
26-11-2022 | 04:48
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ينحسر تدريجيا المنخفض الجوّي الشديد الفعالية عن الحوض الشرقي للمتوسط اعتبارا من ظهر اليوم السبت، ويستقر الطقس تدريجيًا حتى بعد ظهر الثلاثاء حيث يعود متقلبا وممطرا أحيانا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة قي بيروت لشهر تشرين الثاني بين ١٦ و ٢٥ درجة.
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الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:  غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة ،تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة مترافقة بعواصف رعدية في الصباح الباكر مع رياح قوية يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار خاصة في المناطق الشمالية نحذر من تشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، تخف حدة الامطار تدريجيا وتنحسر اعتباراً من بعد الظهر.
 
 
الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح في الفترة المسائية في المناطق الشمالية.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخض نسبة الرطوبة.
 
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات، يتقلب الطقس بعد الظهر وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً اعتباراً من المساء.
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