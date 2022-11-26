بعد مداهمات للجيش.. هذه آخر الأجواء من حورتعلا

انتهت عمليّة الدّهم التي نفذتها القوّة الضاربة في مخابرات الجيش في بلدة حورتعلا، صباح اليوم السبت، وأسفرت عن توقيف 6 مطلوبين للقضاء بجرائم مخدرات.

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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن بعض الموقوفين هم من أخطر المطلوبين بمذكرات عديدة، وقد صادرت قوة المخابرات خلال المداهمات أسلحة وذخائر حربية وكميات من المخدرات.

وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أعلنت في بيان أن "قوة من مديرية المخابرات تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع، وقد عملت على توقيف عدد منهم".