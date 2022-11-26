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لبنان

بعد مداهمات للجيش.. هذه آخر الأجواء من حورتعلا

Lebanon 24
26-11-2022 | 04:52
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انتهت عمليّة الدّهم التي نفذتها القوّة الضاربة في مخابرات الجيش في بلدة حورتعلا، صباح اليوم السبت، وأسفرت عن توقيف 6 مطلوبين للقضاء بجرائم مخدرات.
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وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن بعض الموقوفين هم من أخطر المطلوبين بمذكرات عديدة، وقد صادرت قوة المخابرات خلال المداهمات أسلحة وذخائر حربية وكميات من المخدرات.
 
وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أعلنت في بيان أن "قوة من مديرية المخابرات تنفذ عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة حورتعلا- البقاع، وقد عملت على توقيف عدد منهم".
 
وبحسب البيان، فقد تعرضت عناصر القوّة لإطلاق نار ردّت عليه مباشرة بالمثل من دون وقوع إصابات. 
 
 
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