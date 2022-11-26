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لبنان

جعجع: لا مشكلة لـ"القوات" مع أي شخصيّة قادرة على إنقاذ البلاد

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:21
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أكّد رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن "التحديات صعبة والمواجهة كبيرة جداً باعتبار أننا نواجه مجموعة قوى، بعضها غير سيادي لا يريد قيام الدولة في لبنان فيما البعض الآخر فـ"خنفشاريّ" جل ما يهمه مصالحه الشخصيّة في سياق عمله في الدولة، من دون ان ننسى بعض القوى التقليديّة التي لا هم لديها سوى التمسّك بالمقاعد، في الوقت الذي هي غير قادرة على إنقاذ البلاد أو دفعها نحو التقدّم".
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وشدد على أن "القوات" لا مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصيّة قادرة على القيام بأي أمرٍ في سبيل إنقاذ البلاد، كما لا تميّز بين جيل جديد أم قديم أو "إبن عائلة سياسيّة أو غير سياسيّة" باعتبار ان المقياس الوحيد بالنسبة لها، ولا بديلاً عنه، هو "من يستطيع القيام بأي عمل جدي يصبّ في مصلحة لبنان”، وهي أيضا تعتمد هذا المقياس في معركة رئاسة الجمهوريّة لأن جل ما يهمّها إيصال رئيس قادر على القيام بالخطوات المطلوبة من أجل انقاذ البلد".

كلام جعجع جاء خلال استقباله وفداً من طلاب جامعة "الحكمة" في المقر العام لحزب "القوّات" في معراب، بعد الفوز الذي حققه طلاب "القوّات" في الانتخابات الطالبيّة، في حضور: النائب ستريدا جعجع، وشخصيات. 

وتمنى جعجع على الطلاب بالمحافظة على هذه الروح السائدة في ما بينهم "كي نتمكن جميعاً من المضي قدماً من استحقاق إلى آخر بغية إيصال بلادنا إلى المكانة التي نحلم بها".

وقال: "بالرغم من أن النتيجة اليوم معبّرة بحد ذاتها ولكن لا يمكن تجاهل الظروف الصعبة التي نمرّ بها، ما يدفع كل فرد من بينكم، كجيل صاعد، على التساؤل عما إذا كان هناك من أمل أو جدوى لكل لحظة تعب يتكبدها إن في نضاله أو في تحصيله العلمي وعما إذا كانت هذه الجهود ستثمر في النهاية”، وبدّد جعجع هذه التساؤلات بتأكيد الوصول إلى النتيجة المرجوّة “لأن الجهد الذي يصب في اتجاه معيّن سيثمر في نهاية المطاف".

واذ دعا الطلاب الى وضع ثقتهم في المستقبل، أكد جعجع أهمية العمل بالشكل المطلوب والاتجاه الصحيح للوصول إلى مستقبل واعد للبلد. وقال: "إن للتاريخ اتجاه واضح وهو في مسار تقدمي، ولو أنه في بعض الأحيان يمكن أن يسير بعكسه إلا أنه في نهاية المطاف سيعود لتصحيح نفسه بنفسه والعودة للمضي قدماً تبعاً لمساره الواضح".

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