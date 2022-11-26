المفتي إمام زار كرامي مهنئاً

إستقبل رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي القائم بمهام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دارته في طرابلس، الذي زار كرامي مهنئاً بفوزه في الانتخابات النيابية، بعد صدور قرار المجلس الدستوري.

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