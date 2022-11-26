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لبنان

عبدالله: هؤلاء يستحقون الزيادات على الراتب

Lebanon 24
26-11-2022 | 05:27
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إعتبر النائب بلال عبد الله أن "كل من يعمل في وظيفة دولة، في مؤسسة عامة أو مستشفى حكومي أو بلدية أو أي إدارة حكومية، مهما اختلفت التسميات، هو مستحق للزيادات على الراتب أو البدل، وفقا لقانون الموازنة".
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واشار في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" الى اننا "عندما ناقشنا قانون الموازنة ووافقنا عليه، ثبتنا هذا الحق في النص وفي المحضر".
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