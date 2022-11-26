Advertisement

لبنان

هذا ما فعله "حزب الله" مؤخراً

Lebanon 24
26-11-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1014451-638050648574341168.jpg
Doc-P-1014451-638050648574341168.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، عن إنجاز أغلب بنود خطة العام 2022 التي وضعها "حزب الله" في منطقة جبل عامل الأولى التي تضم أقضية بنت جبيل وصور ومرجعيون، للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية على المواطنين.
Advertisement

وخلال لقاء في منطقة بنت جبيل، قال فضل الله: "في غياب المعالجات الملقاة على عاتق مؤسسات الدولة، نحاول التخفيف منها من خلال سلسلة مشاريع مائية وتربوية وتقديمات صحية واجتماعية شملت فئات كثيرة من المجتمع".

وأضاف: "من بين هذه المشاريع حفر وتجهيز آبار ارتوازية، وتزويد آبار القرى بالمازوت المجاني، وإصلاح شبكات المياه، ومتابعة إنجاز الطرقات المموّلة بقرض من البنك الدولي في محافظتي النبطية والجنوب بطول 136 كيلومتراً، وتأمين استمرارية التعليم الرسمي وعمل العديد من المرافق العامة".
 
وعلى الصعيد السياسي، فقد لفت فضل الله إلى أنّ "مؤشرات الانسداد السياسي تتزايد"، وقال: "يُصر دعاة التحدي، ورفض التوافق على تعطيل الحلول، وتغليب المصالح الفئوية أو الرهانات الخارجية على المصالح الوطنيَّة، ممَّا يؤدِّي إلى إطالة أمد الفراغ في رئاسة الجمهوريَّة، وهو ما يسهم في مزيد من الترَّهل في مؤسسات الدولة، بما يُهدِّد ما تبقى من خدمات عامَّة على ضآلتها، خصوصاً في القضايا الحيوية الملِّحَّة مثل الصحَّة والتعليم والمياه والكهرباء والغذاء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-26
12:33 | 2022-11-26
11:21 | 2022-11-26
11:13 | 2022-11-26
11:05 | 2022-11-26
10:32 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website