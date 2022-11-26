من وهاب.. "تحيّة" إلى هؤلاء

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مهما فرقونا دولاً وحدوداً وطوائف ومذاهب. سيبقى شعورنا العربي واحداً من فلسطين إلى ملاعب كرة القدم. تحية لرافضي التودد الإسرائيلي في مونديال قطر".

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