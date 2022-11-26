Advertisement

لبنان

من وهاب.. "تحيّة" إلى هؤلاء

Lebanon 24
26-11-2022 | 06:12
A-
A+
Doc-P-1014459-638050655307219048.jpg
Doc-P-1014459-638050655307219048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مهما فرقونا دولاً وحدوداً وطوائف ومذاهب. سيبقى شعورنا العربي واحداً من فلسطين إلى ملاعب كرة القدم. تحية لرافضي التودد الإسرائيلي في مونديال قطر". 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بطولة لبنان في كرة القدم.. تعادل سلبي بين "البرج" و "العهد"
lebanon 24
26/11/2022 19:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كورونا وكوليرا لبنان... هذه آخر الأرقام!
lebanon 24
26/11/2022 19:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي للجميع حول مباراة السعوديّة - بولندا.. شاركوا الآن عبر "لبنان24"
lebanon 24
26/11/2022 19:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: القوات لا مشكلة لديها مع أي فريق أو شخصيّة قادرة على القيام بأي أمر في لإنقاذ البلاد باعتبار ان المقياس الوحيد بالنسبة لها، ولا بديلا عنه، هو من يستطيع القيام بأي عمل جدي يصبّ في مصلحة لبنان
lebanon 24
26/11/2022 19:51:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وئام وهاب

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2022-11-26
12:33 | 2022-11-26
11:21 | 2022-11-26
11:13 | 2022-11-26
11:05 | 2022-11-26
10:32 | 2022-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website