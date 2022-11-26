"قوى الأمن" تنشرُ أول صورة للقاتل بعد توقيفه.. هذه تفاصيل جريمة السعديات

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على إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي إجراءاتها الاستعلامية في موقع جريمة القتل، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات الفوريّة، توصّلت الى كشف هويّة القاتل، وهو جار الضّحية في السّكن، ويدعى: ر. ق. (من مواليد عام 1969، لبناني)، وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه، وتوقيفه بما أمكن من السّرعة.وبالتاريخ ذاته، وفي خلال فترة قياسية، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المشتبه فيه في محلّة السّعديات، وتوقيفه، وضبطت بحوزته مسدس حربي، المستخدم في الجريمة، نوع "غلوك" وممشطين وتسع عشرة طلقة نارية من عيار /9/ ملم. صالحة للاستعمال.وبالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل المعاون أول بسبب خلاف فوري نشب بينهما على سطح البناء حيث يقيمان، وذلك على خلفية تقطيع أسلاك.وأجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".