تكتل بعلبك الهرمل النيابي: لبدء الحوار بين القوى السياسية

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عقد تكتل "بعلبك الهرمل" النيابي اجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور أعضائه النواب: غازي زعيتر، الدكتور علي المقداد، إبراهيم الموسوي، إيهاب حمادة، ملحم الحجيري، ينال صلح، والدكتور سامر التوم.وتلا بيان التكتل النائب الحجيري، مشيرا إلى أنه "تم البحث في التطورات السياسية والاقتصادية على الساحة اللبنانية".وقال: "أمام التحديات التي يعيشها لبنان، يدعو التكتل المسؤولين في الدولة، إلى تجاوز حساباتهم السياسية وتفويت الفرص على أعداء لبنان، وإدراك خطورة الأوضاع، وتحمل المسؤوليات الجسام، من خلال الإسراع في بدء الحوار بينالقوى والمكونات السياسية وتخطي العقبات، ليصار إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة من أجل الخروج من الأزمات السياسية والإجتماعية والأمنية والصحية والإقتصادية والنقدية والمالية".ودان التكتل "ما جاء على لسان نائبة وزير الخارجية الأميركية لجهةإقرارها بفرض الإدارة الأميركية عقوباتها وحصارها على لبنان واللبنانيين، ودفع البلاد نحو مزيد من الإنهيارات".وانتقد "الأداء القاصر والمقصر للمسؤولين في الدولة، وكذلك حاكم المصرف المركزي لمواجهة الأزمات المصيرية التي تتهدد لبنان، لم تفلح في التخفيف من غلوائها، بفعل النكد السياسي والإنقسامات الحاصلة، ما ينذر بأن الأزمات اليومية تتفاقمباستمرار، ويزيد الأزمة حدة سيطرة المافيات في قطاعات المصارف والنفط والغاز والدولار والوكالات الحصرية الملغاة بموجب القوانين، والفساد والإفساد، في وقت يراقب فيه الكيان الصهيوني الغاصب بإهتمام بالغ توجه لبنان إلى مزيد من الإنهيار".وأكد "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية تتوافق عليه المكونات السياسية، رئيس شجاع قادر، يحافظ على الثوابت الوطنية في والسيادة والدفاع عن لبنان واستكمال تحرير أرضه، وحفظ ثرواته الطبيعية، ومن ثم العمل على تشكيل حكومة متكاملة للإنقاذ، وتعمل على إيجاد حلول مستدامة عبر إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية واستثمار الثروات وبناء إقتصاد قائم على الإنتاج لا على الريعية".وأضاف: "يجدد تكتل بعلبك الهرمل النيابي مطالبته المسؤولين في الدولة بضرورة العمل على تعزيز العلاقات اللبنانية السورية على كل المستويات، وتفعيل التبادل الإقتصادي بينهما لما فيه مصلحة البلدين المحاصرين بالعقوبات الأميركية، والعمل على عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم".ودعا إلى "اتخاذ الخيارات في التوجه شرقا وعدم حصرها بالغرب في ضوء التحولات العالمية، وإعتبار الصين وروسيا وسوريا وإيران والعراق شركاء إقتصاديين لهم إسهامات في إنقاذ لبنان من أزماته وإيصاله إلى شاطىء الأمان".وطالب التكتل "المعنيين في وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، بالعمل على توزيع عادل للتغذية الكهربائية في جميع المناطق اللبنانية، وبخاصة محافظة بعلبك الهرمل، ويشدد التكتل على ضرورة رفع الإعتداءات على محطات التحويل ومنابع المياه، ويدعو الأجهزة الأمنية المعنية إلى ملاحقة كل المعتدين، وصولاً إلى تطبيق العقاب العادل والرادع بحقهم".وختم مؤكدا "تضامنه الكامل مع المعلمين المتقاعدين في التعليم الخاص الذين مر على تقاعدهم أكثر من سنة وهم ينتظرون رواتبهم التقاعدية، بفعل القرارات المجحفة والظالمة الصادرة عن حاكم المصرف المركزي وجميعة المصارف، والقاضية بعدم فتح حسابات لهم ولغيرهم من المواطنين في البنوك"، وإذ دان "هذه الإجراءات القاسية الظالمة من قبل منظومة المال"، اعتبر أنهم بقراراتهم، "يسهمون في تهميش وإفقار فئة كبيرة ومكون تربوي أساسي من اللبنانيين".وأشار إلى انه قد اثار هذا الموضوع في اجتماع لجنة التربية النيابية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعهم الأخير قبل أسبوعين. وطالب التكتل رئيس الحكومة ووزيري التربية والمالية بـ"المسارعة إلى معالجة أوضاع هذه الفئة المستضعفة، وعدم التباطؤ في إيجاد الحلول لهم، لأن إنعكاساتها السلبية على الأوضاع الحياتية والإجتماعية كبيرة وكارثية".