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لبنان

طلب لوزارة السياحة بشأن النفايات

Lebanon 24
26-11-2022 | 07:11
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طلبت وزارة السياحة في تعميم حمل الرقم  ١٣ من المؤسسات السياحية فرز النفايات من المصدر.


وجاء في التعميم: "لما كانت السياحة المستدامة ترتكز على الحفاظ على البيئة بكافة النواحي، ولما كانت المؤسسات السياحية تلعب دوراً هاماً في تحقيق السياحة المستدامة، يُطلب من جميع المؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها تطبيق فرز النفايات من المصدر وذلك بحسب المرسوم رقم ٥٦٠٥/٢٠١٩ حفاظا على البيئة والصحة العامة".
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